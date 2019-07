The Witcher, altri witcher a Kaer Morhen: anche Vesemir e Eskel nella serie tv di Netflix?

Con il primo epico trailer di The Witcher, l'interesse per la già di per sé attesa nuova serie Netflix è salito alle stelle, e dopo il panel di presentazione ufficiale al Comic-Con 2019 la showrunner Lauren S. Hissrich è stata piuttosto occupata con interviste e Q&A vari ed eventuali.

Nello specifico, rispondendo alle domande dei fan su Twitter, la sceneggiatrice e creatrice della serie tv ispirata ai romanzi del polacco Andrzej Sapkowski ha spiegato che nella prima stagione dello show vedremo la famosa Kaer Morhen, il castello barra accademia di strighi dove Geralt è stato cresciuto e addestrato.

Come potete vedere dai tweet originali in calce all'articolo, inoltre, la showrunner è stata anche interpellata sulla possibilità di vedere Vesemir e Eskel, due fra i più amati personaggi della serie.

Per quanto riguarda l'esperto maestro strigo Vesemir - che potrebbe essere interpretato da Mark Hamill, dato che l'attore di Star Wars aveva espresso interesse per la parte - la Hissrich ha dichiarato di non poterne parlare, per il momento. Menzionando Eskel, invece, la sceneggiatrice ha scritto:

"Ho così tanti personaggi preferiti in questa saga. Se Dio vuole, li vedremo tutti nelle prossime stagioni. Dita incrociate, capito Netflix?" ha scherzato la Hissrich, tirando una frecciatina al gigante dello streaming on demand: alcune voci negli scorsi mesi avevano suggerito che Netflix fosse molto soddisfatta della produzione, e che avesse preso in considerazione l'idea di rinnovarla per una seconda stagione prima della messa in onda della stagione uno; al momento, comunque, tale rinnovo non è ancora stato ufficializzato.

Staremo a vedere.

