The Witcher: Yennefer e quella complicata relazione con Geralt di Rivia

La complicata relazione di Geralt con Yennefer è uno degli elementi principali di The WitcherChi ha letto i libri è rimasto un po' deluso dall'assenza di Yennefer nei primi due giochi. Anche se è stata menzionata occasionalmente, la maga non è apparsa fino a The Witcher 3: Wild Hunt. Nella serie invece assume importanza sin da subito.

Nei libri di Andrzej Sapkowski, che hanno ispirato i videogiochi di CD Projekt Red e la serie Netflix, un racconto intitolato "The Last Wish" descriveva il primo incontro di Geralt e Yennefer. I due si incontrarono a Rinde, dopo che Ranuncolo era caduto vittima dell'incantesimo di un genio che aveva liberato da un vaso. Geralt chiede l'aiuto della maga per il suo amico, ma lei approfitta della situazione tentando di intrappolare il genio. Tuttavia Geralt riesce ad impedire l'uccisione di Yennefer per mano della potente creatura, che non riesce a controllare ed infine lo strigo esprime un ultimo desiderio che legherà per sempre i loro destini.

Nel corso degli anni il loro rapporto è sempre stato molto difficile. A complicare ulteriormente le cose, c'è il fatto che la maga vorrebbe un figlio che Geralt non potrebbe mai darle. Quando però lo strigo riesce a trovare Ciri, Yennefer diventa di fondamentale importanza per insegnarle ad utilizzare i suoi poteri. Malvolentieri, Yennefer si assume questo incarico e, sebbene cercasse di non sviluppare sentimenti verso la ragazza, col tempo Ciri finisce col diventare una figlia per Yennefer, il bambino che non avrebbe mai potuto avere.

Se nei libri i due si giurano amore eterno in punto di morte, nel corso dei videogiochi, pur non essendoci fisicamente, Yennefer è una presenza costante che aleggia nello spirito di Geralt nonostante la sua forte amnesia. I due insomma, qualsiasi cosa accada, sono destinati a stare insieme.

