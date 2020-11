The Witcher, Yennefer passeggia con Cahir e Stregobor nelle nuove foto dal set

Si continua a lavorare alacremente sul set di The Witcher: le riprese degli episodi della seconda stagione dello show Netflix stanno procedendo a buon ritmo dopo le inevitabili vicissitudini dovute all'emergenza coronavirus, come testimoniano le nuove foto circolate in rete in queste ultime ore.

Le foto giunte dal set della serie con Henry Cavill ci mostrano Anya Chalotra nei panni di Yennefer a spasso con alcune vecchie conoscenze dei fan: stiamo parlando di Stregobor, Vilgefortz e Cahir, nonché di una maga non meglio identificata e della showrunner Lauren Hissrich, evidentemente intenta a fornire alcune indicazioni agli attori.

Le nuove foto, ovviamente, non ci permettono di fare ipotesi su qualsivoglia novità troveremo in questa seconda stagione della serie: di certo c'è però il nuovo look di Cahir, che sembra aver optato per un taglio di capelli più corto nonché, ovviamente, per una nuova armatura Nilfgaardiana.

Dopo una prima stagione atta principalmente ad introdurre ai fan i principali protagonisti dello show, questi nuovi episodi di The Witcher dovrebbero permetterci di addentrarci ulteriormente nel mondo ideato da Sapkowski: c'è grande attesa in particolare per l'arrivo di Ciri a Kaer Morhen, dove Geralt la condurrà perché riceva il suo addestramento.

Proprio Henry Cavill, intanto, ha recentemente anticipato alcune novità dei nuovi episodi di The Witcher; qui, nel frattempo, trovate un incredibile video dedicato ai mostri di The Witcher.