The Witchlands, in arrivo la serie live-action basata sui romanzi fantasy di Susan Dennard

Come riporta quest'oggi il puntualissimo Deadline, la Jim Henson Company ha acquistato i diritti di sfruttamento televisivi di The Witchlands, una serie di amati romanzi fantasy scritti da Susan Dennard che saranno trasposti in una serie televisiva live-action.

La serie (ancora potenziale) dovrebbe essere ambientata in un mondo immaginario in cui regnano tre imperi dove ogni membro della popolazione nasce con un set di abilità speciali note come "stregoneria" (in inglese witchery). Mentre la ventitreesima tregua in un secolo di guerra sta per giungere alla fine, la bilancia del potere ricadrà sulle spalle di due giovani donne, Safiya e Iseult, che dovranno accettare se stesse e il proprio destino per sopravvivere.



Halle Stanford, Presidentessa della sezione TV della Jim Henson Company, e Lisa Henson, CEO della compagni, fungeranno da produttrici esecutive del progetto. Anche la Dennard sarà coinvolta nello sviluppo come produttrice co-esecutiva. La Stanford ha dichiarato in merito all'annuncio: "The Witchlands presenta un mondo di personaggio magici e strabilianti che il nostro Creature Shop [esperti nella creazione di creature fantasy n.d.a] può portare in vita in modo eccitante e originale. Questi libri rappresentano per noi la possibilità di immergerci in un universo fantasy alla Signore degli Anelli o Il Trono di Spade, dove gli eroi sono le donne e il mondo stesso è analizzato attraverso il punto di vista femminile".



Curiosi?