The Withcer 2: Netflix voleva Mads Mikkelsen e Michael Keaton al fianco di Henry Cavill

Negli ultimi giorni quando si parla di The Witcher la domanda è una sola: Mark Hamill vestirà i panni di Vesemir? Purtroppo la notizia non è ancora certa e ad aggiungere ulteriore carne a cuocere è la recente notizia che Netflix volesse Mads Mikkelsen e Michael Keaton per la seconda stagione... E per lo stesso ruolo!

La prima stagione dello show con Henry Cavill è stata un successo mondiale e, con l'occhio di chi la sa lunga, la piattaforma streaming aveva già confermato il progetto per una seconda stagione, le cui riprese sono appena iniziate.

Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, la grande N avrebbe inizialmente offerto un ruolo, il medesimo!, ai due noti attori, i quali avrebbero però entrambi rifiutato per motivazioni sconosciute.

Considerando il profilo di Mikkelsen e Keaton e la sempre più frequente scritturazione dei due per ruoli a metà tra il villain e l'antieroe, è possibile che quello offertogli fosse proprio il ruolo di Vesemir.

Purtroppo, come sempre in questi casi, gli unici che potrebbero confermare la proposta sono gli stessi attori, i quali fin'ora non si sono espressi sull'argomento.

