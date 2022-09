The Wolf Among Us, Rahul Kohli si candida per il ruolo di Bigby: 'Sarebbe un sogno'

Nel caso di un possibile adattamento di The Wolf Among Us, avremmo già il potenziale protagonista. Rahul Kohli si è detto interessato a interpretare Bigby Wolf dopo che un fan ha condiviso su Twitter un confronto fianco a fianco tra l'attore e Bigby. La star di Midnight Mass ha dichiarato che il personaggio è tra quelli che vorrebbe interpretare.

Quel tweet ha attirato l'attenzione di Telltale Games e, anche se non sembra che un adattamento sia in programma a breve, lo sviluppatore ha chiaramente preso nota dell'interesse di Kohli. Considerando che molti videogiochi stanno vedendo adattamenti live-action in questo momento, come dimostrato dall'entusiasmo suscitato dal trailer di The Last of Us, sembra certamente una possibilità futura.

L'amore di Kohli per i videogiochi non è un segreto. L'attore ha spesso parlato della sua passione per i videogiochi sui social media, elogiando di recente il franchise di Yakuza (che ha appena ricevuto un nuovo nome). Kohli ha anche portato il suo talento da doppiatore in videogiochi come Gears 5, dove ha doppiato Fahz Chutani. I fan potranno ascoltare Kohli in un altro videogioco il mese prossimo, quando apparirà come voce di Ivo Shador in Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Come gli altri giochi di Telltale, The Wolf Among Us è uscito in formato episodico, con il primo debutto nell'ottobre 2013 e il finale nel luglio 2014. Il gioco metteva i giocatori nei panni di Bigby Wolf in una storia ambientata prima della serie di fumetti Fables. Il sequel è previsto per il 2023 e si svolgerà sei mesi dopo gli eventi del gioco precedente. Dato il tempo trascorso tra un'uscita e l'altra, alcuni fan potrebbero aver dimenticato alcuni dettagli, ma Telltale Games ha dichiarato di voler rendere il sequel accessibile ai nuovi arrivati. Kohli potrebbe essere interessato a riprendere il ruolo in un film live-action, ma il sequel del videogioco vedrà il ritorno del doppiatore originale di Bigby, Adam Harrington.

