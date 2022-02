The Woman in the House, Kristen Bell parla del futuro della serie Netflix

In una recente intervista, Kristen Bell, protagonista di The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window rivela il potenziale futuro della serie Netflix uscita da pochi giorni, parlando anche di una possibile seconda stagione.

Composta da 8 episodi, la prima stagione di The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window ruota attorno alla protagonista, Anna, che passa la maggior parte del tempo a casa, leggendo racconti thriller, bevendo vino e guardando fuori dalla finestra. Tutto fila come al solito, finché non sarà testimone di un raccapricciante omicidio... o almeno è quel che crede!

Già dall'ironico titolo e dal trailer di The Woman in the House è evidente che lo show Netflix voglia in parte parodiare proprio quegli stessi thriller che la protagonista adora, come La donna alla finestra o La ragazza del treno.

In una intervista esclusiva con la testata ScreenRant, Kristen Bell ha risposto anche a domande sul futuro della serie, mettendo in chiaro che non sa ancora se ci saranno nuove stagioni: "Non so niente ancora, ma ne farei decisamente parte" ha dichiarato. "Credo ci possa essere un modo per far sì che ci siano altri omicidi attorno al mio personaggio oppure, come diceva Michael (Ealy), potremmo tornare tutti ma con personaggi diversi".

Di recente, la showrunner Rachel Ramras aveva dichiarato che la serie Netflix era stata pensata e creata come show autoconclusivo, limitato a una sola stagione, aggiungendo però che gli sceneggiatori avrebbero già alcune idee su come The Woman in the House potrebbe proseguire.

Infatti, il finale della prima stagione, con un importante cameo, potrebbe da un lato essere l'ennesima parodia, dall'altro aprire a un possibile nuovo mistero da risolvere per Anna. Probabilmente, tutto dipenderà dall'eventuale successo di The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window in termini di spettatori.

A conferma dell'intento parodistico della serie, Kristen Bell nei giorni scorsi ha rivelato che le è stato chiesto di recitare male in The Woman in the House: "Qualche volta sentivo di recitare davvero male e poi ho capito che era quello di cui la serie aveva bisogno. Aveva bisogno di una buona brutta recitazione".