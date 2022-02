The Woman in the House: Kristen Bell si scusa con un fan per la scena di sesso

Si sa certe scene possono creare un certo imbarazzo se le si guarda con le persone sbagliate, è quanto capitato a un fan che ha assistito a una determinata scena molto spinta de La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, la nuova serie Netflix con protagonista Kristen Bell. Proprio l'attrice ha chiesto simpaticamente scusa al fan.

Intervenuto direttamente su Twitter, un fan ha raccontato di come si sia sentito particolarmente in imbarazzo nel guardare una scena di sesso presente nello show Netflix. Perché in imbarazzo, vi starete chiedendo. Perché la persona in questione ha guardato la scena alla presenza della madre e della sorella nella stessa stanza. Per tutta risposta, Kristen Bell gli ha risposto via social con un simpatico: "Scusami amico". Di seguito il messaggio dell'utente: "Ho appena visto Kristen Bell che veniva assolutamente sbattuta, insieme alla mia fidanzata e a mia madre nella stessa stanza…".

Nel corso di una precedente intervista Kristen Bell ha raccontato di come in alcuni punti dovesse recitare male apposta per la serie Netflix: "In alcuni momenti mi rivolgevo al regista e allo sceneggiatore chiedendo: 'Vado bene?'. Come attrice voglio che tutto sembri reale e autentico il più possibile ma devi metterti davvero al servizio di questo genere, perché non sei al comando come attore ma è il genere stesso ad esserlo. Devi solo recitare le parole che sono sullo script. Ci sono delle persone dietro i monitor che si assicurano che tu stia facendo un buon lavoro. Qualche volta sentivo di recitare davvero male e poi ho capito che era quello di cui la serie aveva bisogno. Aveva bisogno di una buona, brutta recitazione".

Come abbiamo visto dal trailer di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, al centro c'è Anna (interpretata dalla Bell), una ragazza dal cuore spezzato le cui giornate si susseguono una uguale all'altra: Anna passa il tempo seduta di fronte alla finestra a bere vino, guardando le vite degli altri scorrere. Quando dall'altra parte della strada si trasferisce un affascinante vicino (Tom Riley) con la sua adorabile figlia (Samsara Yett) Anna inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Almeno finché non assiste a un brutale omicidio... o così crede.