The Woman in the House, Kristen Bell nel trailer della miniserie thriller di Netflix

Netflix ha diffuso il trailer della miniserie dal titolo completo The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window con Kristen Bell nei panni della giovane protagonista che crede di aver visto un omicidio.

Bell torna con una serie tv dopo aver interpretato Veronica Mars nell'omonimo show. La trama di The Woman in the House è incentrata su Anna (Kristen Bell), una ragazza per la quale ormai le giornate trascorrono tutte uguali. La giovane passa il tempo seduta accanto alla finestra a bere vino, guardando la vita che scorre fuori senza di lei. Ma quando dall'altra parte della strada si trasferisce un affascinante vicino (Tom Riley), Anna inizia a vedere la luce in fondo a quel buio tunnel. Finché non assiste a un brutale omicidio...ma se fosse lei la colpevole? Il personaggio di Bell è abbastanza sicuro di aver visto un omicidio, ma quando arriva la polizia le viene detto che non è successo niente in realtà. Anna non può essere molto positiva al riguardo (a causa di tutto quel vino e di alcuni farmaci) ma starà a lei andare a fondo di questa strana situazione.

"Mi sento come se stessi cadendo a pezzi", dice Anna nel trailer che potete vedere qui sopra. “Come un castello di carte. Come un castello di sabbia e la marea sta arrivando.”

Insieme a Bell fanno parte del cast anche Mary Holland, Michael Ealy, Cameron Britton, Christina Anthony, Shelley Hennig e Benjamin Levy Aguilar. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window è stata creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf e sarà composta da otto episodi, la serie è descritta come “una commedia cupa, intrisa di vino, satirica inclinata sul thriller psicologico che ti farà cercare di indovinare chi, cosa, dove, perché e come diavolo?! fino alla fine."

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window debutterà il 28 gennaio su Netflix, questo trailer vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con tutti i film in uscita su Netflix a dicembre e dieci cose su Veronica Mars che forse non sapevate.