The Woman in the House, il trailer ufficiale della serie thriller Netflix con Kristen Bell

A poche settimane dal debutto in streaming di The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window ecco il trailer ufficiale della nuova serie con Kristen Bell nei panni della protagonista, che Netflix descrive come "un thriller psicologico con una nota di dark comedy intrisa di vino e satira".

Un mese dopo l'uscita del teaser di The Woman in the House, possiamo finalmente vedere qualcosa in più del nuovo progetto di Kristen Bell, reduce dal successo di The Good Place, che si trova a sperimentare con una serie decisamente più dark.

Al centro di The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window c'è Anna (interpretata dalla Bell), una ragazza dal cuore spezzato le cui giornate si susseguono una uguale all'altra: Anna passa il tempo seduta di fronte alla finestra a bere vino, guardando le vite degli altri scorrere. Quando dall'altra parte della strada si trasferisce un affascinante vicino (Tom Riley) con la sua adorabile figlia (Samsara Yett) Anna inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Almeno finché non assiste a un brutale omicidio... o così crede.

Il trailer ufficiale della serie Netflix ci mostra nuovamente l'instabilità della protagonista che, principalmente a causa delle sue dipendenze, sembra avere difficoltà a distinguere ciò che è vero dalle sue allucinazioni. Anna però è convinta di aver assistito a un omicidio e dato che la polizia non indaga, decide di scendere in campo come detective e risolvere il mistero da sola.

Sarà in grado di scoprire che cosa è successo realmente? Lo scopriremo a partire dal 28 gennaio, quando gli 8 episodi che compongono la serie The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window saranno disponibili in streaming su Netflix. Ecco tutte le serie Netflix in arrivo a gennaio 2022.