The Wonder Years, Fred Savage licenziato per cattiva condotta: terzo caso in poco tempo

Fred Savage è stato licenziato dalla versione reboot della serie The Wonder Years, conosciuta in Italia con il titolo Blue Jeans, prodotta da ABC. L'attore e regista è stato accusato di comportamenti inappropriati sul set. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Savage è stato allontanato in seguito alle accuse.

Savage era produttore esecutivo e regista della serie e secondo una fonte del magazine, ha dovuto affrontare diverse accuse di comportamenti inappropriati, sebbene abbia collaborato pienamente alle indagini.



"Di recente siamo stati informati delle accuse di condotta inappropriata da parte di Fred Savage e, come da policy, è stata avviata un'indagine. Al suo completamento è stata presa la decisione di interrompere il suo impegno come produttore esecutivo e regista di The Wonder Years" ha dichiarato 20th Television in una nota ufficiale.



Da bambino, Fred Savage ha interpretato il ruolo di Kevin Arnold in Blue Jeans (The Wonder Years), serie andata in onda su ABC per sei stagioni, dal 1988 al 1993. La trama raccontava le vicende di Kevin e la sua crescita in una famiglia suburbana borghese tra gli anni '60 e gli anni '70. Oltre ad essere un attore, Savage ha lavorato come regista e produttore in vari progetti nel corso degli anni. Nel 2020 Fred Savage ha raccontato l'amicizia con Andre the Giant.



Alla fine del 2021, ABC ha presentato una nuova versione di The Wonder Years, incentrata su Dean Williams e le sue esperienze, crescendo nella classe media afroamericana di Montgomery, in Alabama, negli anni '60. Lo sviluppo della serie è firmato Saladin K. Patterson, egli stesso cresciuto a Montgomery. La star di Blue Jeans invece ha diretto tutti i 7 episodi della prima stagione. Si tratta del terzo caso in poco tempo dopo le accuse a Bill Murray sul set di Being Mortal e l'allontanamento di Frank Langella da La caduta della casa degli Usher.



Fred Savage ha recitato in Once Upon a Deadpool, versione natalizia con protagonista il personaggio di Ryan Reynolds