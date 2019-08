The Word According to Jeff Goldblum: ecco il trailer ufficiale della docu-serie Disney+

Tra i Marvel Studios, Star Wars e Pixar al D23 Expo c'è stato spazio anche per un altro dei brand sotto l'ala Disney che popoleranno il catalogo del nuovo servizio streaming Disney+. Per l'occasione, infatti, National Geographic ha mostrato il primo trailer ufficiale di The World According to Jeff Goldblum.

Questa docu-serie non sarà solamente narrata dalla star di Jurassic Park e La Mosca, ma come anticipa il filmato seguirà molti degli argomenti che più affascinano il carismatico attore: dai tatuaggi e le sneakers ai gelati e la gioielleria con un tono che lo stesso Goldblum non vuole assolutamente definire "didattico".

The World According to Jeff Goldblum sarà composto da dodici episodi (la durata non è ancora stata rivelata) e debutterà su Disney+ il 12 novembre insieme al lancio ufficiale della piattaforma. Al momento gli unici paesi confermati per quella data sono Stati Uniti, Canada e Olanda, mentre non abbiamo ancora notizie sull'arrivo del servizio in Italia.

Nel frattempo vi rimandiamo agli altri importanti annunci fatti in serata tra cui la serie su Moon Knight dei Marvel Studios e l'ufficialità dello show di Obi-Wan Kenobi con il ritorno di Ewan McGregor nei panni del personaggio.