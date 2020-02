The L Word: Generation Q, l'attrice sulla scelta di Sophie nel season finale

La scelta di Sophe. No, stavolta non è la celebre pellicola del 1982 che valse l'Oscar a Maryl Streep, ma il season finale della prima stagione di The L Word: Generation Q. A commentare gli avvenimenti che vedranno protagonista la giovane Sophie è l'attrice ed interprete Rosanny Zayas... Ma attenzione agli spoiler.

Durante l'ottavo episodio intitolato Lapse in Judgment ci troviamo davanti ad un triangolo amoroso: pur essendo impegnata con Dani (Arienne Mandi), Sophie (Rosanny Zayas) passerà la notte con Finley (Jacqueline Toboni).

Negli ultimi istanti vediamo Sophie all'interno di un aeroporto: da un lato Dani che l'aspetta al gate per partire alla volta delle Hawaii e sposarsi in segreto e dall'altro Finley che sta per imbarcarsi sul volo verso il Missouri e tornare a casa.

La telecamera stacca su una Sophie indecisa e in corsa tra valige e passeggeri: chi vincerà il suo cuore?

In merito al finale in sospeso Zayas afferma: "Penso che anche il pubblico sia indeciso: c'è chi mi dice "scegli Dani!", altri "Scegli Finley!", altri ancora pensano che non dovrei salire su nessuno dei due aerei, ma sceglierne uno diverso e vivere la mia vita senza dipendere da nessuno. Ho qualche presentimento su chi sceglierà, ma non so cosa succederà."

Continua poi: "Dani può darle la stabilità e la sicurezza di cui tutti necessitiamo nella vita, ma Finley dà un tono piccante alle cose, questa è la parte divertente dell'avere un'amica così"

The L Word: Generation Q è una serie targata Showtime e, con i primi otto episodi, è il seguito e spin-off della serie The L World, andato in onda dal 2004 al 2009.