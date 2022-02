The L Word: Generation Q, la serie con Jennifer Beals viene rinnovata per una stagione 3

Secondo quanto riportato da Variety, The L Word: Generation Q è stata rinnovato per una terza stagione. La serie di Showtime, seguito della più famosa The L Word andata in onda nei primi anni 2000, tornerà dunque sui nostri schermi dopo una stagione 2 secondo molti poco convincente. Tante le questioni in sospeso lasciate negli ultimi episodi.

Come sappiamo, infatti, la scorsa stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha coinvolto diversi personaggi, in particolare Bette e Tina, che si ritrovano sull'uscio della porta di casa della prima, Finley, che deve decidere se farsi aiutare per i suoi problemi di alcolismo, e Dani, arrestata per non aver testimoniato al processo del padre. Tante saranno, dunque, le situazioni da affrontare nella terza stagione.

Non sappiamo ancora quando la serie creata da Ilene Chaiken tornerà sui nostri schermi, ma considerando che la scorsa stagione è andata in onda tra Agosto e Ottobre 2021, presumibilmente la terza potrebbe arrivare nello stesso periodo. La prossima season del sequel di The L Word sarà composta ancora una volta da 10 episodi, e dovrebbe poter contare nuovamente nel suo cast le protagoniste principali, guidate dalla showrunner Marja-Lewis Ryan. Potremmo rivedere dunque Jennifer Beals, Leisha Hailey, Katherine Moennig, Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi e Jordan Hull.