The World According to Jeff Goldblum 2, ecco il trailer ufficiale della docu-serie Disney+

A un anno e mezzo dalla conferma per una stagione 2 di The World According to Jeff Goldblum, Disney+ pubblica finalmente il trailer della serie documentario sulla vita del celebre attore. The World According to Jeff Goldblum è una docu-serie prodotta da National Geographic per la piattaforma streaming Disney+.

I primi 5 episodi di The World According to Jeff Goldblum 2 saranno disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 12 novembre, durante il Disney+ Day, mentre la seconda parte della stagione uscirà nei primi mesi del 2022.

Come per la prima stagione, (per saperne di più potete leggere la nostra recensione di The World According to Jeff Goldblum) anche in questo nuovo ciclo di episodi ogni puntata avrà un titolo tematico: come anticipato in parte dalle immagini del trailer, Magia, Fuochi d'artificio, Mostri, Cani e Danza saranno i temi portanti dei primi 5 episodi di The World According to Jeff Goldblum.

Parlando della sua docu-serie durante un panel del New York Comic-Con, Jeff Goldblum ha parlato del senso di meraviglia che ogni nuova scoperta porta con sé, rivelando che non vede l'ora che il pubblico possa guardare l'episodio sulla magia, soprattutto per come si rapporta a molti altri aspetti della vita, con "quella sensazione di non essere così intelligente come credi e di non conoscere tutto quel che c'è da sapere".

"Ci sono parti di me che possono beneficiare dell'apertura mentale e della riscoperta della meraviglia fanciullesca" ha affermato Goldblum. "Questa è la vera magia in corso nell'universo verso cui essere aperti e pronti ad analizzarla".

La stagione 2 di The World According to Jeff Goldblum debutterà in streaming su Disney+ il 12 novembre insieme a numerosi altri titoli: ecco la lista dei principali contenuti in uscita nel Disney+ Day.