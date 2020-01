The World According To Jeff Goldblum avrà una seconda stagione: arriva l'ok di Disney+

Ci sarà una seconda stagione per The World According To Jeff Goldblum , docu-serie in cui il famoso attore viaggia per l'America alla scoperta dei temi e delle situazioni che più lo affascinano

Jeff Goldblum è noto, oltre che per aver partecipato al colossal Jurassic Park, anche per la sua spontaneità e per la sua particolare simpatia. Doti che gli sono tornate utili nello show targato Disney+. A giudicare dal trailer The World According To Jeff Goldblum è senz'altro un prodotto valido, infatti lo spensierato documentario è stato prontamente rinnovato per una seconda stagione, sebbene sia uscito soltanto da pochi mesi.

"Jeff è riuscito a catturare l'immaginazione e la curiosità dei nostri spettatori grazie al suo punto di vista innovativo e alle sue piacevoli avventure. Non vediamo l'ora di vedere dove Jeff e i nostri colleghi del National Geographic ci porteranno nella seconda stagione" dichiara Ricky Strauss, supervisore dei prodotti Disney+.

La serie è infatti girata in collaborazione con National Geographic , entrata a far parte di Disney in seguito all'acquisizione di 20th Century Fox, e racconta dal punto di vista di Goldblum molti aspetti della vita quotidiana americana. Proprio il capo di NatGeo aggiunge:

"La curiosità genuina di Jeff per il mondo fa di lui un'aggiunta naturale per l'etichetta National Geographic. C'è qualcosa di speciale e intangibile riguardo Jeff, e la sua fascinazione per il mondo è contagiosa"

In effetti la sua appassionata curiosità è ben nota e traspare anche dall'intervista in cui Goldblum ha rivelato quale dei suoi film eplorerebbe nello show

La prima stagione sarà disponibile in Italia con l'arrivo di Disney+, il 31 marzo 2020