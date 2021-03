The Young Pope: Lo studio al lavoro su una serie sulla famiglia Agnelli

Grazie al grande successo ottenuto da Young Pope, siamo convinti che molti appassionati saranno felici di sapere che lo studio responsabile della serie è attualmente al lavoro su un'opera che racconterà la vita della famiglia Agnelli.

Ad annunciarlo è stata Ginevra Elkann durante un'intervista andata in onda su Verissimo, in cui ha fatto sapere che la storia della sua famiglia sarà raccontata seguendo il punto di vista delle donne, a partire dalla bisnonna, Virginia, la cui decisione di risposarsi nel 1935 dopo la morte di Edoardo Agnelli fece scalpore. A produrlo sarà The Apartment Pictures, studio di Lorenzo Mieli responsabile di opere quali The Young Pope, My Brilliant Friend e We Are Who We Are, collaborando inoltre con Asmara Film, casa di produzione di Ginevra Elkann.

Per ora comunque non conosciamo ancora il titolo della serie o i nomi degli interpreti che racconteranno per la prima volta in uno sceneggiato per la TV la storia della celebre famiglia, infatti è stato annunciato che i produttori sono ancora alla ricerca del team creativo che possa scrivere gli episodi dello show sugli Agnelli. Siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altri dettagli su questo progetto, nel frattempo vi lasciamo con l'annuncio della seconda stagione di The Young Pope.