The Young Pope, ci sarà una terza stagione? Il produttore: 'Forse, e sarà l'ultima'

Con The Young Pope prima e The New Pope poi, Paolo Sorrentino ha dimostrato di saper dire la sua anche sul piccolo schermo, mantenendo intatto lo stile che da anni permette al mondo intero di innamorarsi delle sue opere: possibile, dunque, che le due acclamatissime stagioni con Jude Law e John Malkovic non meritino un seguito?

A quasi tre anni dall'uscita di The New Pope, in effetti, qualcuno torna a parlare della possibilità di una terza stagione della serie: stiamo parlando di Lorenzo Mieli, che in qualità di produttore proprio con il regista di È Stata la Mano di Dio e La Grande Bellezza ha più volte lavorato spalla a spalla.

"Mi portò quest'idea su un papa, un papa americano che fuma sigarette. Quella era l'idea, e a me sembrò fantastica. Mi sembrò davvero un ottimo punto di partenza" sono state le parole di Mieli sulla genesi della serie. Il produttore ha poi aggiunto, parlando dell'eventualità di una terza stagione: "C'è un'idea che ha avuto Paolo che probabilmente si farà. Sarà la terza e ultima".

Tre, d'altronde, è il numero perfetto, e un perfezionista come Paolo Sorrentino sarà certamente tentato dall'idea di chiudere il cerchio! Noi, naturalmente, saremo qui a vigilare in attesa di novità su questo progetto.