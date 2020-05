The Young Sheldon, arriva il rinnovo per la serie CBS: tutti i dettagli

È passata meno di una settimana dal finale di Young Sheldon 3, l'emittente televisiva CBS ha però già fatto sapere di aver rinnovato lo show per una quarta stagione, che andrà in onda nel corso del 2021.

A causa delle attuali misure di quarantena, la CBS non ha potuto organizzare le annuali riunioni con la stampa per indicare la sua programmazione per la fine del 2020 e il 2021, decidendo così di pubblicare un elenco di tutte le serie che sono state rinnovate e cancellate. Tra i titoli degli show che andranno in onda per un'altra stagione troviamo "NCIS". "McGyver", "Undercover Boss" e "The Neighborhood". Anche lo show con protagonista Iain Armitage è stato rinnovato, scopriremo così quali sono stati gli eventi più importanti dell'infanzia di Sheldon Cooper, personaggio protagonista di Big Bang Theory, opera di successo conclusasi lo scorso anno dopo dodici stagioni.

Altre serie invece non hanno avuto la stessa fortuna e saranno cancellate dopo la stagione attualmente in onda: stiamo parlando di "Man With a Plan", show con protagonista Matt LeBlanc, "Carol's Second Act", "Broke" e "Tommy".

Non resta che aspettare ulteriori notizie riguardo la serie, nel frattempo vi segnaliamo questo riferimento a Big Bang Theory presente in Young Sheldon.