Them, il creatore Little Marvin sulla brutalità della serie: 'Non è fatta per consolarvi'

Come sostiene anche l'attrice Shahadi Wright Joseph, Them si basa principalmente sul razzismo, che viene raccontato attraverso le dinamiche dell'horror. La serie antologica, disponibile in streaming su Amazon Prime Video, è ambientata negli anni '50 e racconta il trasloco dal North Carolina a Los Angeles di una famiglia afroamericana.

Per i nuovi arrivati, gli Emory, l'apparentemente idilliaca e accogliente casa in un quartiere bianco di Los Angeles si rivela presto una trappola, e la loro esistenza è minacciata da forze malevole sia reali che soprannaturali.

Intervenuto ai Contenders Television Awards di Deadline, Little Marvin, il creatore di Them che ha terrorizzato anche Stephen King, ha raccontato quelli che erano i suoi intenti con questa serie.

"Quello che non avevo visto prima in una storia era la tensione tra lo spazio pubblico e quello privato, soprattutto il più privato degli spazi, che è la casa. La casa è pensata per essere il tuo spazio più sicuro. Quando il mondo al di fuori di casa tua è folle, qui dentro ci siamo l'uno per l'altro. Il viaggio è iniziato davvero con una domanda: cosa succede quando anche la casa si rivolta contro di te?"

Il tema del razzismo, in questo contesto, è poi volutamente disturbante. "C'è stata una storia di brutalità contro i neri in questo paese, fingere il contrario significa addolcire la verità" ha continuato Little Marvin. "Non mi interessa rivestire di zucchero la verità. Questa storia non è stata costruita per confortarvi. Non è stata costruita per coccolarvi. Non è stata costruita per pacificarvi. È stata costruita per scuotervi e svegliarvi, cosa che in definitiva credo sia il senso dell'arte."