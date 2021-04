Them e l'importanza del cast di colore, parla un'attrice: 'Rappresento chi è come me'

Sull'onda del successo di Noi di Jordan Peele, la serie horror Them, che ne riprende anche il titolo, si pone l'ambizioso obiettivo di raccontare l'oppressione razzista sfruttando una struttura antologica.

Al centro della prima stagione troviamo infatti una famiglia afroamericana alle prese con un quartiere ostile del North Carolina composto solamente da bianchi, il tutto condito da un elemento soprannaturale. Intervistata da TV Line, l'attrice Shahadi Wright Joseph (interprete di Ruby) ha parlato dell'importanza della rappresentazione nella serialità americana.

"Crescendo, e sono ancora giovane, non mi sono mai vista veramente sullo schermo. Non c'è questo tipo di rappresentazione. Il che è un peccato, ma sono contenta di rappresentare le alte persone che mi assomigliano. Questo mi fa sentire meglio" ha dichiarato l'attrice

È ovviamente dello stesso avviso anche Little Marvin, il creatore della serie, che sempre a TV Line ha dichiarato: "Sono cresciuto come un fan dell'horror e non siamo mai stati al centro di queste storie. Specialmente una bella famiglia di cioccolatini come questa. Prima che qualcun altro venga coinvolto, hai la possibilità di realizzare lo show che hai bisogno di vedere. E io avevo bisogno di vedere una famiglia che fosse complessa, ricca di sfumature e umana, ma anche di carnagione scura."

Vi ricordiamo che la prima stagione della serie è disponibile su Amazon Prime Video. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Them.