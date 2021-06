Them, parla il regista della serie Prime Video: 'C'è bisogno di voci nuove a Hollywood'

Il regista e direttore della fotografia Nelson Cragg, reduce dal successo della serie Them / Loro su Amazon Prime Video ha recentemente concesso un'intervista a The Wrap in cui ha descritto l'attuale clima di rappresentazione della diversità a Hollywood spiegano come ci sia ancora bisogno di voci nuove nel mercato contemporaneo.

Parlando con The Wrap ha dinhairato infatti: "Sono di origini coreane e sono cresciuto in Ohio quindi non ho quasi nulla di asiatico. Ero a Cincinnati, mi sono sempre sentito fuori posto". Crescendo tra gli anni '80 e i '90, Cragg si è trovato immerso nei film di John Woo e Chow Yun-fat: "C'era solo un posto dove potevo vedere delle persone che mi assomigliavano e così mi sono accorto di voler lavorare nel cinema".

Prima di lavorare a Them, Cragg ha fatto da direttore della fotografia di Breaking Bad e ha lavorato al pilot di Homeland: "Amo quelle storie che ti danno la possibilità di conoscere un altro punto di vista, proprio come nello show in cui Claire Danes è la protagonista ma anche dei problemi di salute mentale".

In Them Cragg ha diretto quattro dei dieci episodi della prima stagione incluso il pilota, ed è stata l'occasione per collaborare con altre persone di colore: "Parte della sorpresa del lavorare su questo show è stato scoprire anche quante persone nere avevano avuto esperienza di quello che Emorys ha nel nostro show. La cosa triste è che avrei potuto ambientare il racconto in qualunque altro paese degli Stati Uniti, poteva essere Chicago, Lansing, Levittown, Pennsylvania, o una periferia del New Jersey.

"C'è stata un po' di tensione tra le comunità nere e asiatiche, creativamente e culturalmente. Quindi lavorare a queste storie e collaborare e imparare reciprocamente l'uno dall'altro rende queste stesse storie migliori, penso sia d'aiuto per chiunque. L'industria ha un disperato bisogno di voci nuove, il pubblico sta crescendo".