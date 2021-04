Them, Shahadi Wright Joseph:'Si basa principalmente sul razzismo'

Them: Covenant di Amazon Prime è una serie horror antologica ambientata negli anni '50, che racconta la storia di una famiglia nera che si trasferisce in un quartiere completamente abitato da famiglie bianche. Nel corso della trama, la famiglia è testimone del male sia soprannaturale che della società intorno a loro e in cui vivono.

In questi giorni sono stati fatti dei paragoni tra la serie, Lovecraft County e il film Noi di Jordan Peele. Alcune persone sostengono che queste opere si concentrano sullo 'sguardo bianco' piuttosto che essere rivolte ad un pubblico nero.

La star Shahadi Wright Joseph ha recitato sia in Them: Covenant e sia in Noi di Jordan Peele e quindi ha una prospettiva unica sulle differenze e sui paragoni tra le suddette opere.



Chiacchierando con DigitalSpy, Shahadi Wright Joseph ha dichiarato:"Posso sicuramente vedere come le persone la paragonano con Noi a causa del trailer, solo per l'intera faccenda del pronome [come titolo]. Ma Noi non era nemmeno una questione di razza. Si trattava di classicismo e immigrazione. Si trattava di privilegi americani.

Them si basa principalmente sul razzismo, specialmente nell'era di Jim Crow, ma vedo che le persone potrebbero fare paragoni con Lovecraft Country a causa dell'impostazione del periodo. Quando li vedranno cambieranno opinione perché sono completamente differenti". Shahadi Wright Joseph ha sottolineato l'importanza del cast nero perché 'rappresento chi è con me'.



