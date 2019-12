Theon e Yara Greyjoy di Game of Thrones sono i protagonisti di una scena tagliata

Mentre i fan di George R.R. Martin aspettano l'uscita del nuovo libro di Game of Thrones, scopriamo una scena eliminata dalla serie che vede come protagonisti Yara e Theon Greyjoy, impegnati in una importante discussione.

La sceneggiatura dell'ottava stagione de Il Trono di Spade è attualmente disponibile alla consultazione all'interno della biblioteca della Writers Guild Foundation di Los Angeles, permettendo così ai più curiosi di scoprire numerosi aneddoti sulle puntate finali della serie. Uno dei momenti che sono stati eliminati dall'episodio ci permette di vedere una discussione in cui Theon ricordava alla sorella il momento in cui è fuggito, abbandonandola nelle grinfie di Euron. Cerca di scusarsi, ma Yara afferma bruscamente: "Non fare la ragazzina", chiudendo definitivamente la questione tra i due. L'attore interprete di Theon, Alfie Allen, ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo lavoro, apprezzato da tutti gli appassionati di Westeros grazie al grande impegno profuso nel portare su piccolo schermo la complicata storia dell'erede delle Isole di Ferro.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato una diversa scena eliminata di Game of Thrones, questa volta i protagonisti erano Arya e il Mastino, ma i fan che speravano in nuovi elementi che migliorassero la controversa conclusione della serie rimarranno delusi, in quanto i minuti tagliati non rivelano nulla di nuovo dell'ottava stagione dello show.