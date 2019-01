Therapy Dog, la FOX si aggiudica i diritti della nuova serie comedy animata

È Deadline a riportare la notizia che la FOX è riuscita infine ad aggiudicarsi i diritti di Therapy Dog, nuova serie comedy animata già in fase di sviluppo e co-creata dalle attrici Sharon Horgan (Catastrophe) e Clea DuVall (American Horror Story) insieme alle sceneggiatrici Jennie Crittenden e Gabrielle Allan (Divorce).

Come rivela lo stesso titolo del progetto, Therapy Dog segue la storia di Honey, un cane che conduce delle sessioni di terapia di gruppo per aiutare i suoi compagni animali del vicinato a gestire le varie nevrosi provocate dai rispettivi proprietari. La serie è stata scritta dalla DuVall, dalla Crittenden e dalla Allan, mentre la Horgan fungerà da produttrice esecutiva, sempre insieme alle altre.



Therapy Dog non è comunque l'unica serie animata attualmente in via di sviluppo in casa FOX. La rete ha infatti recentemente acquistato i diritti di altri due progetti d'animazione, che sono Bless the Harts creata da Phil Lord, Chris Miller, Emily Spivey e Seth Cohen e poi Duncanville, che è una family comedy creata da Amy Poehler.



Sembra che tra il 2019 e il 2020 la FOX voglia insomma rilanciare l'animazione sui propri canali tematici, aspettiamoci dunque novità in merito nei prossimi mesi e forse l'arrivo di altri progetti interessanti.