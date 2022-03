They Both Die at the End: il creatore di Bridgerton produrrà la serie di J.J. Abrams

La sinossi del libro recita: Il 5 settembre, poco dopo la mezzanotte, Mateo Torrez e Rufus Emeterio ricevono una telefonata che da loro una brutta notizia: moriranno nelle ore successive. Mateo e Rufus sono dei perfetti sconosciuti, ma, per ragioni diverse, stanno entrambi cercando qualcuno con cui trascorrere le restanti ore della propria esistenza . Una particolare app permetterà loro di incontrarsi e vivere in poche ore le avventure di una vita intera.

Si tratta dell'acclamatissimo creatore di Bridgerton che vestirà il duplice ruolo di co-sceneggiatore e produttore esecutivo. Attualmente è a lavoro sulla scrittura del pilota e a quanto pare la serie tv entrerà presto in produzione, sebbene ancora non siano stati scelti i protagonisti.

Sono passati circa tra anni da quando è stato annunciata la produzione di The Both Die at the End , la serie tratta dal romanzo scritto da Adam Silvera e divenuto un vero e proprio caso editoriale negli anni scorsi e ora, oltre al coinvolgimento di J.J. Abrams , sappiamo che questo show vedrà anche la partecipazione di Chris Van Dusen .

