They Were Ten: arriva la serie ispirata a Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie

Dieci Piccoli Indiani è uno dei romanzi gialli più famosi al mondo e gli appassionati di Agatha Christie saranno felici di sapere che c'è un nuovo adattamento televisivo in arrivo su Fox, intitolato They Were Ten.

La serie è una rilettura in chiave contemporanea del romanzo e viene descritta come un thriller psicologico, diretto dal regista francese Pascal Laugier, noto per film come The Secret - Le Verità Nascoste. Il cast potrà contare sulla presenza di Matilda Lutz, attrice e modella italiana che ha conquistato il pubblico nella serie I Medici, nel film di Gabriele Muccino L'Estate Addosso e nello sperimentale Revenge, oltre che in The Ring 3.

La trama ruoterà attorno alle figure di cinque donne e cinque uomini, invitati a trascorrere una vacanza in un hotel di lusso su di un'isola tropicale. I dieci si ritroveranno isolati dal resto del mondo e senza mezzi di comunicazione, per scoprire di essere stati attirati in una trappola che prevede l'uccisione di ciascun membro del gruppo.

Per scoprire chi è l'assassino dovremo attendere il debutto, previsto per il 27 ottobre alle 21 su Fox. Le puntate saranno in tutto 6, dalla durata di 60 minuti ciascuna e potrebbero costituire una buona trasposizione per chi sta attendendo Assassinio Sul Nilo o l'adattamento cinematografico di Dieci Piccoli Indiani, annunciato da 20th Century Fox Studios.