I Think You Should Leave, online su Netflix i nuovi episodi dello show di Tin Robinson

Non è mai facile, per uno show originale, sopravvivere alla furia devastatrice di Netflix: la piattaforma è nota per l'essere particolarmente spietata quando si tratta di staccare la spina alle proprie produzioni, ma qualcosa, di tanto in tanto, riesce a farla franca. È il caso di I Think You Should Leave.

La serie con Tim Robinson era stata rinnovata da Netflix nel 2019 dopo una prima stagione accolta in maniera decisamente positiva dai fan: la grande N ha dunque mantenuto l'impegno preso con i propri abbonati, presentando oggi la nuova stagione di I Think You Should Leave.

Esattamente come fu per la prima stagione dello show, questi nuovi episodi di I Think You Should Leave sono composti da gag, sketch e corti ideati dallo stesso Robinson e dal co-creatore Zach Kanin: si tratta, per la precisione, di 6 episodi della durata di circa 20 minuti ognuno, che vanno quindi a proseguire il discorso già intrapreso con la stagione d'esordio della serie.

Al suo debutto su Netflix, lo show del comico del Saturday Night Live ha potuto contare sulla comparsa di guest-star del calibro di Steven Yeun, Sam Richardson e Bob Odenkirk. Riuscirà questa seconda stagione a bissare il successo della precedente e a convincere Netflix a proseguire su questa strada? Incrociamo le dita e stiamo a vedere!