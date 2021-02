This Is Music, Road Movies produrrà la serie diretta da Wim Wenders e David Byrne

La società di produzione tedesca Road Movies è salita a bordo del progetto This is Music, una serie antologica che vedrà alternarsi alla regia Wim Wenders, David Byrne, Julie Andem e Joachim Trier tra gli altri.

Prodotta dalla norvegese Oslo Pictures, la serie antologica This Is Music ha ricevuto anche il sostegno del Norwegian Film Institute e del programma Europa creativa dell'UE.



La serie sarà scritta da Bjørn Olaf Johannessen, che ha già lavorato con Wenders nel 2005 scrivendo il film Ritorno alla vita, di cui potete leggere la nostra recensione. This is Music sarà una delle prime serie drammatiche recenti di Road Movies, che ha prodotto film indimenticabili di Wim Wenders come "Paris, Texas" del 1984.

Questo show non mitizzerà la musica e i musicisti, piuttosto è una serie che si chiederà cos’è veramente la musica, il tutto attraverso “diversi episodi drammatici”, ognuno firmato da un regista “con il proprio approccio caratteristico”.

Léa Germain, produttrice di Road Movies e responsabile dello sviluppo, ha dichiarato: "C'è rapporto di lavoro di lunga data e di fiducia tra Bjørn-Olaf Johannessen, che ci ha collegati al progetto, e Wim Wenders, che è un rinomato appassionato di musica e Road Movies ha una storia di documentari e film musicali, dal "Buena Vista Social Club" alla serie di film "The Blues. Ci è piaciuta molto l'idea di un concetto di serie che sfuma in modo giocoso il confine tra (fantascienza) e documentario: ogni episodio sembra presentare una possibile spiegazione scientifica su un aspetto della musica. Ma in realtà le storie sono per lo più totalmente fittizie, divertenti, poetiche..perché la cosa affascinante della musica è il suo carattere magico!"

Oslo Pictures e Road Movies prevedono di iniziare le riprese di This is Music nella primavera del 2022 a New York, Berlino, Londra, Roma, Stoccolma e Oslo.