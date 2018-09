This Is Us 3: 'l'indimenticabile' primo appuntamento tra Jack e Rebecca

La notizia che segue contiene degli SPOILER che riguardano la première della terza stagione di This Is Us e quindi... continuate pure la lettura, ma a vostro rischio e pericolo!

La terza stagione di This Is Us racconterà diverse cose che ancora non avevamo esplorato della storia di Jack. Per esempio vedremo narrata la vicenda che tratta il periodo vissuto dal personaggio di Milo Ventimiglia in Vietnam, insieme a suo fratello. Ma non solo: gli showrunner ci faranno vedere anche il primo appuntamento di Jack e Rebecca. La stagione in America è già iniziata e dunque gli spettatori d'oltreoceano hanno già visto questo particolare momento della vita dei due personaggi.

Ebbene sì: Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), la quintessenza della perfezione di coppia, hanno avuto un primo appuntamento orrendo, tra i più disastrosi mai visti nella storia della televisione!

Jack è depressissimo, Rebecca non fa altro che parlare di sé stessa e i due vengono sorpresi da un acquazzone! A quanto pare, comunque, era proprio questo l'intento degli showrunner Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che hanno rivelato a TheWrap quanto segue sui due piccioncini:

"Guardare una coppia perfetta che ok, ha concluso la propria storia tragicamente, fa comunque pensare a come la storia tra i due possa essere iniziata. E noi eravamo entusiasti all'idea di raccontare quell'episodio rivisitando il loro incontro al bar e abbiamo deciso di indirizzare l'evento verso qualcosa di divertente da mostrare al pubblico."

La terza stagione di This is Us va in onda tutti i giovedì su NBC.