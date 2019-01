This Is Us 3: Phylicia Rashad sarà guest star della terza stagione

Phylicia Rashad, vincitrice del Tony Award e candidata agli Emmy, sarà la protagonista di un imminente episodio della terza stagione della serie This Is Us. Lo conferma Entertainment Weekly. La star de I Robinson sarà guest star della dramedy creata da Dan Fogelman e trasmessa, con la prima stagione nel 2016, dall'emittente statunitense NBC.

Phylicia Rashad recentemente ha recitato in Creed II e nella serie tv Empire. Ora interpreterà la madre di Beth (Susan Kelechi Watson), Carol, nello show NBC. Il personaggio farà il suo debutto nella seconda parte della terza stagione, in un episodio che si concentrerà in particolare sul passato di Beth.

This Is Us si divide in due archi temporali e racconta le vicende di una famiglia, i Pearson. Phylicia Rashad è nota soprattutto per aver interpretato Claire Robinson, moglie di Cliff (Bill Cosby) nel celebre show anni '80/'90, I Robinson, creato dallo stesso Cosby.

Negli ultimi anni l'attrice si è ritagliata alcune parti anche sul grande schermo, recitando nel ruolo di Mary Anne Creed, madre di Adonis Creed (Michael B. Jordan) in Creed - Nato per combattere e nel relativo e imminente sequel, Creed II.

Nel 2018 ha fatto anche parte del cast del pluripremiato cinecomic del Marvel Cinematic Universe, Black Panther, diretto da Ryan Coogler, regista di Creed.

In Italia la terza stagione di This Is Us arriverà su FoxLife dal 21 gennaio.