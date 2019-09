This Is Us 4: la canzone cantata da Blake Stadnik nella première è nella Top 20 di iTunes

Memorized, la canzone eseguita dal figlio cieco di Kate e Toby, Jack, in un flash-forward alla fine della première della quarta stagione di This Is Us, è entrata nella Top 20 di iTunes. La canzone è stata scritta da Siddharta Khosla e dalla band Dawes, e cantata dall'attore teatrale Blake Stadnik, è attualmente al 14.mo posto in classifica.

Alla fine della première di This Is Us, intitolata 'Strangers', Jack si esibisce con la canzone Memorized, davanti a migliaia di persone al Greek Theatre di Los Angeles. Il personaggio viene presentato per la prima volta all'inizio dell'episodio senza essere mai nominato. Nelle ultime sequenze della puntata si scopre che Jack è cieco.



Dan Fogelman ha parlato dell'attore che ha interpretato la canzone, Blake Stadnik:"Si tratta di un attore esperto, ha fatto molto teatro musicale e sa cantare. Il che è una grande qualità che ha reso impossibile la ricerca. Volevamo trovare un attore che potesse essere un uomo di spicco, bello e divertente ma anche che riuscisse a stare in piedi davanti ad un pubblico per esibirsi e cantare una canzone. C'erano un sacco di aspetti da controllare".

Lo showrunner aveva spiegato anche il colpo di scena che apre la quarta stagione di This Is Us. Nei nuovi episodi inoltre Tim Matheson interpreterà il padre di Mandy Moore.

La quarta stagione è arrivata negli Stati Uniti il 24 settembre mentre in Italia dovremo attendere ancor qualche mese.