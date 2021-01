This is Us 5: L'interprete di Randall Pearson parla dell'ultimo colpo di scena

I fan della serie NBC stanno ancora discutendo delle rivelazioni della scorsa puntata di This is Us 5, episodio che ha rivelato un elemento importante della storia di Randall Pearson. Scopriamo quindi cosa ne pensa l'attore Sterling K. Brown.

Come sapete infatti Randall ha scoperto che sua madre non è morta durante il parto, ma è ancora viva. Sterling K. Brown ha quindi raccontato ai giornalisti di TVLine cosa ne pensa di questa rivelazione, la madre infatti ha dovuto scontare una pena di 5 anni per un reato legato alla droga e una volta uscita di prigione non ha poi cercato di ricongiungersi con suo figlio. Ecco il commento dell'interprete di Randall: "Quando Dan mi ha rivelato che la madre di Randall era ancora viva ho pensato, non stiamo esagerando? Non stiamo attaccando l'integrità della serie? E lui mi ha detto, è ancora viva, pensavamo avesse avuto un'overdose, ma non è vero. Quindi ho detto, ok è come mai non è mai venuta a trovarmi? Se è viva e ha avuto un bambino, perché non si è mai fatta sentire? E poi ha risposto alla mia domanda".

Siamo sicuri che questa scoperta avrà delle ripercussioni importanti nella vita del personaggio di Sterling K. Brown, in attesa di vedere i restanti episodi della stagione vi segnaliamo questa intervista ad un protagonista di This is Us.