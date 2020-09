This Is Us 5, ripartono le riprese: Milo Ventimiglia e Mandy Moore tornano sul set

Lo scorso agosto era stata annunciata la data di debutto della quinta stagione di This Is Us, nonostante non fossero ancora ripartite le riprese. Nei giorni scorsi, però, Mandy Moore, Milo Ventimiglia e il resto del cast è tornato sul set dello show di NBC.

I fan di This Is Us saranno felici di sapere che le riprese della quinta stagione della serie sono finalmente ripartite, e in tutta sicurezza.

A causa dell'emergenza COVID, finora solo poche produzioni, per lo più basate in Canada e in altri paesi al di fuori degli Stati Uniti, avevano potuto riprendere con i lavori, "lasciando indietro" la maggior parte di quelle basate negli States. Adesso però, sembrerebbe che anche queste stiano pian piano ripartendo (come ad esempio le riprese di Loki o quelle di The Falcon and The Winter Soldier ad Atlanta), incluse quelle di This Is Us in quel di Los Angeles.

A confermarlo sono il creatore della serie, Dan Fogelman, che ironizza sui nuovi indirizzi creativi necessari ora che sono in vigore le varie misure anti-COVID con un post che trovate anche in calce alla notizia, e Mandy Moore (con tanto di vero pancione), una delle protagoniste della serie assieme a Milo Ventimiglia, entrambi raffigurati nella foto postata da Fogelman.

Insomma, tutto regolare, per quanto di regolare ci possa essere in questa "nuova normalità" post-lockdown.