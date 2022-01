This Is Us 6, Chrissy Metz sulla stagione finale: 'É la più emozionante e piena di gioia'

I protagonisti di This Is Us hanno detto addio alla serie in un video pubblicato dalla NBC. Lo show, infatti, si chiuderà con la sesta stagione, che debutta negli USA oggi 4 Gennaio 2022. In un'intervista con Entertainment Weekly Chrissy Metz, interprete di Kate nello show, ha parlato di cosa possiamo aspettarci dai prossimi episodi.

"Ci sono molte conclusioni, ma ci sono anche nuovi inizi. Vedremo molte cose legate - inizi e fini, forse che riguardano le vite e le relazioni delle persone. E poi ego e orgoglio" ha detto Metz, assicurando dunque che questa stagione non sarà diversa dalle precedenti se si considera il lato emotivo. Ha poi spiegato in che modo potremo vedere tutto questo: "Perché vedremo molte cose succedere, sia con Rebecca sia in una relazione come quella tra Kate e Toby. Inoltre, c'è già un'emozione più forte perché si tratta dell'ultima stagione, quindi credo sicuramente che sarà la [stagione] più emozionante di tutte. Ma ci sarà anche molta gioia."

In ogni caso si tratterà di una stagione che coinvolgerà in modo diverso i suoi protagonisti. Infatti gli attori stessi hanno avuto la possibilità di lavorare con gli sceneggiatori David Windsor e Casey Johnson sui propri personaggi, fornendo suggerimenti e intuizioni da parte di chi ormai conosce bene ogni sfumatura del membro della famiglia che interpreta. "Credo di essere la persona che probabilmente capisce di più Kate" ha confermato l'attrice, parlando dell'episodio incentrato sul suo personaggio. "Quindi il modo in cui abbiamo lavorato sull'intero episodio è stato: Kate desidera salvare il suo [matrimonio]. Sa che si è creata una specie di disconnessione. Quindi va nel tentativo di salvarlo e... a questo punto scopriremo cosa succede. Entrambi desiderano passare questo bellissimo e incredibile weekend, ma non sempre abbiamo ciò che vogliamo". L'episodio in questione è diretto dalla stessa Mandy Moore, elemento che secondo Metz lo rende "ancora più emozionante".

Vedremo presto cosa vorrà dire tutto ciò. Intanto ecco il trailer di This Is Us 6!