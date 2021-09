This Is Us 6, Milo Ventimiglia e Mandy Moore sono di nuovo Jack e Rebecca nella prima foto

La sesta stagione sarà anche l'ultima per This Is Us, la serie di NBC con protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore, e in questa prima foto dal set vediamo i due attori calarsi ancora una volta (una delle ultime) nei panni di Jack e Rebecca.

"Ultimo primo giorno. Sentimenti, sentimenti. #ThisIsUs" è così che Dan Fogelman, il creatore di This Is Us, scrive su Instagram, postando una foto dal primo giorno sul set della sesta stagione del suo show, quella conclusiva.

Nello scatto ci troviamo di nuovo nella cucina dei Pearson, e anche se con un'illuminazione poco favorevole, vediamo Jack e Rebecca abbracciati e felici, in quello che sembra essere un inizio di giornata piuttosto promettente.

Ovviamente, con This Is Us le lacrime sono sempre in agguato lì dietro l'angolo, quindi chissà cosa avrà in serbo per noi Fogelman questa volta.

Stando alle sue parole, la sesta stagione ci mostrerà gli stessi periodi tempo che abbiamo visto anche nel finale di quella precedente, ma anche "un futuro molto più lontano, nel quale i figli di Randall e Beth saranno degli adulti", aggiungendo anche che "I nostri personaggi e i nostri attori hanno davvero del materiale estremamente succoso su cui lavorare per questa stagione".

Come pensate che si concluderà This Is Us? Fateci sapere nei commenti.