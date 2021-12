This Is Us 6, i protagonisti dicono addio alla serie in una clip

Dopo le prime foto di This Is Us 6 arrivate a Settembre, una nuova featurette riporta i protagonisti dello show sul nostro schermo. Nella clip in questione gli attori riflettono sull'importanza della serie, mentre vediamo scene inedite o provenienti da stagioni passate.

Secondo quanto dichiarato da Chris Sullivan, si tratterà di un capitolo finale "piuttosto gioioso". Certo, bisogna dirlo, non tutto va bene nella famiglia Pearson. Infatti si ripartirà da Rebecca e dalla sua recente diagnosi di Alzheimer, che creerà in lei la preoccupazione di dimenticare le piccole cose del passato legate alla sua famiglia e al suo primo marito. Ma ci sarà anche molto altro per cui sorridere, da quel che sappiamo.

Nella featurette il cast si dice fortunato di aver avuto la possibilità di lavorare sul set di This Is Us, uno show unico a cui tutti sperano che il pubblico resterà legato. Hanno anche riflettuto sull'impatto che la serie ha avuto su di loro e sul pubblico. "Spero che le persone possano trovare dei paralleli tra le loro vite e ciò che succede nello show" ha detto Moore, sicura che This Is Us lascerà un'eredità importante. Ventimiglia, d'accordo con lei, spera che il clima di famiglia che si è creato sul set trascenda la barriera dello schermo e venga percepito anche dai fan. Chrissy Metz, invece, si unisce ai colleghi dicendo semplicemente che spera che sarà "uno show che dura per sempre". Le possibilità che ciò accada sembrano piuttosto buone.

Mentre vi godete la featurette, che troverete in cima all'articolo, noi vi proiettiamo già verso la prossima stagione con il trailer di This Is Us 6. Negli USA la serie tornerà il 4 gennaio 2022 su NBC.