This is Us, addio alla sceneggiatrice Jas Waters: aveva 39 anni

Lutto nel mondo delle serie tv. A soli 39 anni è morta Jas Waters, sceneggiatrice di This Is Us. Le cause del decesso non sono state rivelate, e ad annunciare la notizia è stata la stessa pagina ufficiale Twitter degli scrittori della serie, che avrà presto un remake italiano.

"Tutta la famiglia di This Is Us è devastata" si legge nel tweet, "nell'apprendere della morte di Jas Waters. Nel tempo trascorso insieme, ha lasciato il segno su di noi e su TUTTO lo show. Era una brillante narratrice e una forza della natura. La nostra più profonda vicinanza ai suoi cari. Era una di noi. RIP."

Anche il creatore della serie Dan Fogelman ha commentato su Twitter la notizia. "Sono rimasto senza parole. Jas era assolutamente brillante e aveva ancora tante storie da raccontare. Ha lasciato un segno indelebile sul nostro show e ho il cuore spezzato per i suoi cari."

Jas Waters è accreditata come sceneggiatrice in 18 episodi della seconda stagione di This Is Us. Tra gli altri suoi lavori per la televisione ci sono la serie Kidding con Jim Carrey e The Breaks, mentre per il cinema ha lavorato alla sceneggiatura di What Men Want. Ha lavorato inoltre anche come giornalista e scrittrice.

This Is Us è giunta alla fine della quarta stagione, con un retroscena sul finale recentemente raccontato da Justin Hartley.