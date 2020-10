This is Us, autori e cast parlano della quinta stagione

This Is Us, lo show targato NBC, di solito spezza il cuore del suo pubblico con un dramma emotivo che coinvolge i Pearson attraverso le generazioni. Ma la quinta stagione, sta rendendo i membri del cast emozionati sul set in un modo ancora più speciale.

"La cosa più straziante", ha detto la star della serie Milo Ventimiglia durante un panel virtuale, “è che a causa delle linee guida sulla salute e la sicurezza del COVID-19, non si può più semplicemente "fare un salto sul set" per andare a trovare alcuni degli altri attori mentre stanno lavorando in scene in cui non si è presenti. Tutti sono adorabili", ha detto dei sui colleghi del cast. “Durante la pandemia ci sono stati momenti in cui ci sentivamo e ci controllavamo l'un l'altro. Sono grato di vederli."



Questo è un sentimento che sarà senza dubbio condiviso dal pubblico quando This is Us tornerà per la sua quinta stagione il 27 ottobre. Ma non tutti i personaggi all'interno dello show saranno felici di vedersi, o addirittura di interagire tra loro.



Dopo il litigio tra Randall (Sterling K. Brown) e Kevin (Justin Hartley) nel finale della quarta stagione che è culminato con Kevin che ha detto che il giorno peggiore della sua vita è stato quando i suoi genitori hanno portato a casa Randall, i due saranno allontanati.



Il creatore della serie Dan Fogelman ha sottolineato che si sono "sentiti estraniati" all'inizio della serie, ed è stato solo nel corso delle quattro stagioni che si sono avvicinati. La quinta stagione si concentrerà pesantemente sulle conseguenze di quella "lotta che è stata costruita per 40 anni tra questi due ragazzi e ora uomini che sono cresciuti nella stessa casa", ha detto. “ La loro battaglia sarà in primo piano e al centro della nostra premiere e sarà in primo piano e al centro del nostro spettacolo per un bel po' di tempo."



"Era una dichiarazione calcolata che Kevin ha fatto a Randall", ha affermato Hartley riflettendo sulla lotta. "'Quello che ha detto aveva intenzione di fare male. Quando hai litigi del genere, a volte ci vuole un evento per riunirti. Non so quanto siano motivati entrambi gli uomini a riconciliarsi".



Brown ha aggiunto che durante la produzione del primo finale di stagione, ha avuto una conversazione con Fogelman in cui ha chiesto se era sicuro che volesse concludere la stagione con una discussione (tra Jack di Milo Ventimiglia e Rebecca di Mandy Moore), e la risposta è stata che a volte devi attraversare l'oscurità per arrivare alla luce.



Fogelman ha aggiunto che ha iniziato a lavorare ai primi due episodi della quinta stagione a febbraio, e ha preso una decisione consapevole di includere sia il COVID che il movimento Black Lives Matter "intrecciati nello show".



"Randall ha questo momento nei primi due episodi che penso sia affascinante", ha detto Brown, sottolineando come uomo di colore cresciuto in una famiglia bianca e che ora sta crescendo dei figli conosca l'importanza di avere discussioni sulla razza.



Ma mentre lo spettacolo avrà molte conversazioni che riflettono le discussioni molto reali che gli americani stanno vivendo, Fogelman ha detto che "la nostra scelta è sempre stata quella di essere apolitici".



Visto il grande successo ottenuto, This is Us avrà un remake italiano. Recentemente il cast e la troupe dello hanno detto addio alla sceneggiatrice Jas Waters prematuramente scomparsa.