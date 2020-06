This is us, il cast piange un membro dello show prematuramente scomparso

La sceneggiatrice di This is us è prematuramente scomparsa pochi giorni fa, lasciando amici, parenti, e membri dello show nel più totale sconforto.

L'ufficio del medico legale della Contea di Los Angeles ha reso pubbliche le cause della morte di Jas Waters, affermando che lo showrunner della nota serie drammatica Fox, sia morta per suicidio. In particolare stando a quanto riportato, sarebbe morta per impiccagione.

Un vero e proprio shock dunque per tutti i membri di This is us. In una recente dichiarazione, il creatore della serie Dan Fogelman, appresa la notizia della sua scomparsa, ha ricordato la Waters come una scrittrice e narratrice eccezionale: "Jas è stata assolutamente brillante e aveva ancora tante storie da raccontare", ha detto. "Ha lasciato un segno indelebile nel nostro show e il mio cuore è incredibilmente distrutto. I suoi cari possono contare sulla mia vicinanza".

"L'intera famiglia di #ThisIsU è stata devastata dall'apprendere la morte di Jas Waters", hanno detto gli autori di This Is Us in una dichiarazione congiunta mercoledì. “Nel tempo trascorso insieme, Jas ha lasciato un segno indelebile su di noi e su TUTTO lo spettacolo. Era una brillante narratrice e una forza della natura. Mandiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari. Lei era una di noi. RIP @JasFly. ”

Prima di lavorare come sceneggiatrice, Jas Waters, aveva lavorato come attrice con lo pseuodonimo di JasFly, era stata editorialista per la rivista Vibe. Aveva poi lavorato a molte altre serie di successo come Kidding e a film come What men want.

Visto il grande successo di pubblico e di critica, pare This is us avrà un remake italiano.