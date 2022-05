This Is Us, il creatore dice addio alla serie: 'Spero che l'ultimo episodio vi soddisfi'

É la fine di un'era per i fan di This Is Us: la serie della NBS si è infatti conclusa martedì sera, e ognuno dei protagonisti ha deciso di dire addio a modo suo sui social.

Il creatore dello show Dan Fogelman ha ringraziato tutti i fan sui social. "La fine di This Is Us è stata una cosa agrodolce ma bellissima per quelli di noi che ci hanno lavorato. Abbiamo avuto così tante occasioni per far tintinnare i bicchieri, fare regali e dire cose sentimentali ad altre persone sensibili in un momento emozionante", ha detto Fogelman in una parte del lungo messaggio condiviso con il suo pubblico.

"Spero che [l'episodio di] stasera vi soddisfi e vi lasci pensare, sentire e persino sorridere" ha continuato. "Spero che vi faccia sentire pieni nel modo in cui ci ha fatto sentire la vostra risposta allo show in tutti questi anni. Grazie per aver vissuto questo viaggio con noi. È stato il viaggio di una vita".

Al messaggio di Fogelman si uniscono i post degli attori della serie, che hanno condiviso su Twitter e Instagram ricordi e foto dell'esperienza vissuta sul set dello show, e che troverete in fondo all'articolo.

Avete già visto il finale di serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto già si parla dell'arrivo di un possibile film di This Is Us!