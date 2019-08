This is us: il creatore anticipa alcuni dettagli sulla quarta stagione

Dan Fogelman, il creatore di This is us, ha raggiunto il cast della serie nel corso di un Q&A svoltosi per celebrare le 9 nomination agli Emmy e ha fornito alcuni dettagli sulla quarta stagione del drama NBC, promettendo grandi sorprese.

“Ci saranno tanti segreti e nuovi membri del cast che saranno decisamente importanti”, ha affermato lo showrunner. Al momento sappiamo dell’arrivo di Jennifer Morrison, ma stando alle parole di Fogelman possiamo aspettarci altri nuovi ingressi. L’autore ha infatti avvisato di tenersi pronti per nuovi annunci a riguardo, che dovrebbero giungere entro la fine di agosto.



Su cosa aspettarsi nei primi episodi della quarta stagione, Fogelman ha affermato: “Nella serie abbiamo quelli che io chiamo piccoli segnali, ossia paletti che mettiamo nel terreno e che fungono da punti fondamentali per l’arco narrativo di tutta la serie. I primi due episodi della prossima stagione saranno due di questi paletti”. L’autore conferma dunque un inizio di stagione intenso per This is Us. “Si tratta di un modo di iniziare la stagione grande, audace e potenzialmente polarizzante, ma in senso positivo”.

This is us è stato rinnovato dalla NBC per altre 3 stagioni e dunque ci accompagnerà almeno fino al 2022. Lo show sta riscuotendo un buon successo, come dimostrato dalle candidature agli Emmy, ma anche il pubblico sembra apprezzarlo, vedendo la media di 8.3 milioni di telespettatori della terza stagione.