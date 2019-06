This Is Us: Jennifer Morrison entra nel cast della quarta stagione

Secondo quanto riportato su TVLine e poi confermato dalla diretta interessata, Jennifer Morrison è entrata a far parte del cast della quarta stagione di This Is Us, il popolare show di NBC creato da Dan Fogelman.

Tuttavia, non si conoscono ancora i dettagli relativi al personaggio che la Morrison andrà ad interpretare nei nuovi episodi della stagione, anche se si dovrebbe trattare di un ruolo particolarmente rilevante ai fini della narrazione. In precedenza, lo ricordiamo, in una mossa arrivata a sorpresa, la NBC ha rinnovato This Is Us per ben tre stagioni consecutive, dalla quarta alla sesta quindi.

A proposito della quarta stagione è stato lo stesso creatore, Fogelman, ad anticipare un sibillino indizio su ciò che attende i numerosissimi fan dello show: "Ricomincia per tutti". I drammi e le tragedie per la famiglia Pearson non finiscono mai e tutto lascia pensare che Fogelman abbia in mente qualcosa di spaventoso per questa quarta stagione."Credo che sia molto ambizioso il modo in cui abbiamo pensato di giocare con le linee temporali dei Pearson, attraverserà molti anni. I protagonisti della storia sono a un punto di svolta delle loro vite, in cui fanno nuove esperienze, compiono delle scelte, sarà un periodo emozionante per alcuni di loro, e forse spaventoso per altri".

Sul messaggio principale della serie era intervenuto anche Justin Hartley, interprete di Kevin, affermando: "Gli autori sono al lavoro. Da parte mia realizzerei anche altri 300 episodi, basta che la storia sia avvincente e si muova nella giusta direzione. Penso semplicemente che sappiano dove sta andando il racconto, il percorso che deve compiere lo show, ed era quello che voleva dire Fogelman. Non voglio parlare al suo posto, ma penso sia così. Potrebbero essere otto stagioni, spero dieci o almeno sei".

Jennifer Morrison ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione alla serie Dr. House, per poi entrare a far parte del cast della serie ABC Once Upon a Time; prossimamente sarà Catwoman nel prossimo film d'animazione dedicato a Batman e ha recentemente diretto un episodio della serie HBO Euphoria. Di seguito il suo commento alla notizia di essere entrata nel cast di This Is Us.