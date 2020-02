This Is Us: Justin Hartley e quel momento che cambierà per sempre una relazione nello show

C'è un importante momento in arrivo che cambierà una delle relazioni presenti all'interno della serie TV This Is Us, come sottolineato da Justin Hartley il regista dell'undicesimo episodio della quarta stagione intitolato A Hell of a Week: Part Three.

Hartley è noto sopratutto per dare il volto al personaggio di Kevin Pearson nella serie trasmessa dal netwok NBC, anche se per l'episodio in questione, come accade spesso in alcuni show televisivi e come accaduto anche al collega Milo Ventimiglia in This Is Us, si è occupato della regia.

Durante un'intervista concessa al portale The Wrap, l'attore ha parlato di un evento che cambierà per sempre il rapporto tra Kate (Chrissy Metz) e Rebecca (Mandy Moore):

"C'è qualcosa che sta succedendo nel presente che porterà la loro relazione a evolvere e a diventare qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Per questo motivo è importante raccontare bene e in modo conciso questa storia. Era davvero importante che il pubblico capisse che questi due personaggi stanno comunicando in un modo diverso da prima e che questo cambierà per sempre il loro rapporto. Si tratta di qualcosa che speri di avere con tuo padre o tua madre, ma non sempre succede".

Hartley si è poi soffermato sulla parte relativa ai flashback, citando i personaggi interpretati da Austin Abrams e Chris Sullivan:

"Per quel che riguarda la trama relativa all'adolescenza, c'è un grande intreccio con la sua relazione con Marc e del modo in cui gestisce la vita nel presente insieme a Toby".

Infine queste sono le sue parole a proposito dell'esperienza come regista:

"Quando (l'ideatore Dan Fogelman) mi ha detto che avrei potuto farlo, all'inizio è stato un po una sorpresa, ma subito dopo si è trattato di onore e responsabilità. Credo che abbiamo creato qualcosa di veramente grandioso, e sono davvero felice di tute queste meravigliose performance".

La quarta stagione di This Is Us è composta da diciotto episodi e attualmente viene trasmessa negli Stati Uniti da NBC dallo scorso 24 settembre, mentre in Italia lo show ha fatto il suo debutto il 28 ottobre all'interno della programmazione del canale satellitare Fox Life. Per ulteriori approfondimenti, infine, vi rimandiamo alle dichiarazioni dei produttori di This Is Us sui colpi di scena della quarta stagione.