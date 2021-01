This Is Us: La quinta stagione rivela un dettaglio della vita di Randall Pearson

Siamo in attesa di scoprire quale sarà l'importante colpo di scena di This Is Us 5, nel frattempo vi segnaliamo questo evento che siamo sicuri avrà un grande impatto nella vita del personaggio interpretato da Sterling K. Brown.

Nel corso delle varie stagioni della serie gli appassionati hanno sempre chiesto maggiori informazioni sulla famiglia di Randall. Durante l'episodio intitolato "A Long Road Home", il personaggio di Sterling K. Brown ha ricevuto una mail importante da Hai con su scritto questo messaggio: "Credo di aver conosciuto tua madre, Laurel. Eravamo molto legati, ero con lei quando è morta a maggio nel 2015". Ovviamente la notizia ha colpito profondamente Randall, che ha deciso di parlarne con il suo terapista che gli consiglia di chiamare Hai.

Durante la telefonata, i due si sono messi d'accordo per incontrarsi a New Orleans e parlare di Laurel. Grazie ad Hai, Randall scoprirà così qualche dettaglio in più riguardo la vita della madre. La puntata è ancora inedita in Italia, mentre i precedenti episodi sono stati trasmessi su Fox, canale disponibile nel catalogo di Sky. Inoltre, nelle scorse settimane è stato annunciato che sono ripresi i lavori su This Is Us 5, anche se non sappiamo ancora quando sarà trasmessa la seconda parte.