This is Us, Mandy Moore vi farà piangere ricordando il tragico episodio del Super Bowl

Ricordate QUEL momento di This Is Us?In caso ve lo foste dimenticato, ci pensa Mandy Moore a rinfrescarvi la memoria: su Instagram l'attrice ha condiviso due post in occasione del Super Bowl che riportano alla mente un momento tragico della serie.

Moore ha ricondiviso sulle sue storie un post dell'account Midwest vs. Everybody che raffigura otto pentole a cottura lenta con la didascalia "I veri MVP [giocatori di maggior valore] della domenica del Super Bowl". L'attrice, che nella serie interpreta Rebecca, ha aggiunto: "Non a casa Pearson". La foto successiva è quella della pentola usata nello show, accompagnata dalla scritta "Non dimenticare mai". Il riferimento è all'episodio della seconda stagione di This Is Us, intitolato "Super Bowl Sunday", in cui viene rivelato com'è morto Jack, patriarca della famiglia Pearson interpretato da Milo Ventimiglia. Sapevate che è stato realizzato un remake italiano di This Is Us? Qui potete dare uno sguardo a Noi, serie Rai andata in onda nel 2022 ispirata alla pluripremiata serie di Dan Fogelman.

Jack è morto per un arresto cardiaco dovuto alle inalazioni di fumo: poco prima era scoppiato un incendio causato da una pentola difettosa. "Sei anni fa è andato in onda l'episodio Super Bowl Sunday del nostro This Is Us. Il tempo vola..." ha scritto l'attrice in una terza storia, accanto a una foto che la ritrae con Ventimiglia, Hannah Zeile e Niles Fitch, i due giovani attori che hanno interpretato Kate e Randall. Qui trovate la nostra recensione di This Is Us, serie che si è conclusa nel 2017.