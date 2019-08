This is us, Mandy Moore è 'l'unico personaggio che viaggia nel tempo'

Dopo aver recitato per tre stagioni in This is us nella parte di Rebecca Pearson, Mandy Moore è finalmente riuscita ad ottenere una nomination agli Emmy. Una delle ragioni per cui ce l'ha fatta sta nell'aver interpretato un personaggio attraversando diversi decenni della sua vita.

"È qualcosa di grosso" ha detto l'attrice a The Wrap. "Sono una specie di personaggio che viaggia nel tempo. Ho recitato una ragazza di 16 anni e una donna di 85 nella stessa stagione, attraversando anche le età che stanno nel mezzo."

La trama di This Is Us, infatti, segue tre diverse linee temporali, mostrando le vicende dei protagonisti nel presente, ma anche nel passato e nel futuro.

Secondo Mandy Moore, "gran parte della storia si concentra sulle conseguenze immediate della scomparsa di Jack e su questa vedova in lutto che cerca di raccogliere i pezzi della sua vita e capire come essere un genitore single senza contare sull'appoggio del supereroe che era suo marito. E i bambini si stanno laureando e la vita è in evoluzione in tanti modi. Quindi ha un pesante fardello da trasportare."

Un altro aspetto di cui l'attrice è soddisfatta è il suo legame con il co-protagonista Milo Ventimiglia, che i due hanno coltivato durante le stagioni in cui interpretavano la coppia al centro di questa saga di famiglia. "È tutto così facile con lui, e lo è stato dal primo giorno. Abbiamo un linguaggio tutto nostro, non ci serve parlare, ci basta uno sguardo."

Nella quarta stagione di This Is Us ci sarà anche Jennifer Morrison. Dan Fogelman ha recentemente anticipato alcuni dettagli della quarta stagione.