This Is Us: Milo Ventimiglia debutta alla regia dello show

Il periodo più oscuro che i Pearson si sono trovati ad affrontare in questi ultimi episodi andati in onda di This Is Us, non è certo terminato nell'ultimo episodio trasmesso, che ha segnato il debutto alla regia dello show di Milo Ventimiglia, una delle star della serie tv creata da Dan Fogelman e in onda su NBC e in Italia su FoxLife.

"Durante la seconda stagione, Ken Olin mi ha guardato mentre eravamo sul set e mi ha detto 'Dirigi uno di questi episodi, giusto?' e io ho detto 'Se vuoi che lo faccia'. E poi per tutta la seconda stagione lo show ha guadagnato molto più slancio e molti attori si sono fatti avanti dicendo 'Ehi, io voglio dirigere'. E poi abbiamo aspettato, quel punto in cui era giusto aprire la porta agli attori stessi per la regia. Era divertente, non ho mai chiesto realmente di farlo, ma ero entusiasta quando hanno detto 'Ehi, Milo perché non lo dirigi tu il primo'?".



La regia ha permesso a Milo Ventimiglia di lavorare anche con quella parte del cast con la quale da attore solitamente lavora poco:"Si è trattata di un'altra opportunità per lavorare con altre persone di grande talento...è stato bello poter collaborare e abbiamo trovato un bellissimo ritmo tra attore e regista".

Sulla direzione di sé stesso invece:"Non è stato poi tanto difficile. Penso che sia stato solo un po' più tecnico".

I produttori di This Is Us recentemente hanno parlato dei colpi di scena della quarta stagione mentre Jennifer Morrison ha parlato del suo personaggio in questi nuovi episodi.