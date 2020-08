This Is Us: NBC conferma la data di uscita della quinta stagione

Continuano le buone notizie per tutti gli appassionati dello show di Dan Fogelman: oltre all'annuncio del remake italiano di This Is Us, nelle scorse ore NBC ha anche confermato la data di uscita della quinta stagione.

Come sapete le puntate dello show saranno ambientate nel 2020 e affronteranno alcuni dei temi più importanti degli ultimi anni, come la pandemia di Coronavirus e le proteste di Black Lives Matter. Il tutto verrà introdotto da una puntata della durata di due ore, che sarà trasmessa in America il prossimo 10 novembre. Sembra quindi che i lavori sulla stagione inedita siano andati avanti, nell'attesa di avere altre informazioni ufficiali, i fan hanno iniziato a scrivere a Dan Fogelman, chiedendo maggiori informazioni sulla trama della quinta stagione. Ecco il suo commento: "Abbiamo deciso di affrontare subito il Coronavirus. Sono molto orgoglioso degli scrittori di This is Us".

Continua poi parlando del finale di stagione: "Avrà la stessa conclusione che avevamo pensato. Ci arriveremo allo stesso modo, spero sia un'informazione utile". Non resta che aspettare per sapere come continuerà la storia della famiglia Pearson, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Justin Hartley di This Is Us in cui l'attore discute degli avvenimenti del finale della quarta stagione.