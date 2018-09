This Is Us: NBC rilascia il poster della terza stagione con lo scatto di Annie Leibovitz

NBC ha voluto fare un regalo ai numerosi fan di This Is Us rilasciando un nuovo poster della terza stagione dello show. La serie creata da Dan Fogelman tornerà a breve sul piccolo schermo e ora possiamo ammirare l'immagine promozionale risultato del servizio fotografico curato dalla fotografa americana Annie Leibovitz.

Il motto "la famiglia è per sempre" rappresenta al meglio lo spirito della serie e la foto immortala i protagonisti dello show: Susan Kelechi Watson, Sterling K. Brown, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley e Chris Sullivan.

I fan non vedono l'ora di avere risposte su alcuni interrogativi che ha lasciato la fine della seconda stagione.

This Is Us è una dramedy familiare che viene raccontata su due archi temporali. La serie ha ottenuto sinora un enorme successo, ottenendo svariate nomination ai Golden Globe, con la vittoria di Sterling K. Brown quale miglior attore in una serie drammatica e ai premi Emmy, dove quest'ultimo ha conquistato la statuetta come miglior attore protagonista in una serie drammatica e Gerald McRaney ha vinto il riconoscimento come migliore guest star in una serie drammatica.

This Is Us vede protagonista la famiglia Pearson ed è composta da diciotto episodi per stagione. Dal 21 novembre 2016 è in onda sul canale FoxLife.